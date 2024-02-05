Esenler'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Kaynak: AA
Esenler'de kullandığı araçla makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 10 bin 15 lira para cezası kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sürücünün otomobiliyle trafikte tehlikeli manevralar yaparak ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden kimliğini belirlediği O.K'yi gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye toplam 10 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.
Sürücü hakkında ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.
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