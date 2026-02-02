Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

İstanbul’da M1 Yenikapı–Atatürk Havalimanı/Kirazlı hattında sefer yapan metro, Otogar durağında raydan çıktı. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda metroda bulunan yolcular tahliye edilirken, ekipler metroyu tekrar raya oturttu.

Esenler'de M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı / Kirazlı seferini yapan metro, Otogar durağında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından metroda bulunan yolcular tahliye edildi. Olayın iş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandı ve duraklarda yoğunluk oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından metroyu yeniden raya oturttu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte seferler normale döndü.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Teknik bir arıza nedeniyle hatta bulunan trenimizdeki yolcularımız, ekiplerimizin koordinasyonu ile güvenli ve sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Gerekli kontrollerin ardından hattımız en kısa sürede yeniden normal işletme düzenine alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."