Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü
İSTANBUL Esenler'de asfalt bakım aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenler mevkisinde, Berkay S. (20) idaresindeki 34 HEZ 223 plakalı motosiklet, 34 HSM 278 plakalı asfalt bakım aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Berkay S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Berkay S'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Asfalt bakım aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.