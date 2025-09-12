Esenler'de otomobilin motosiklete çarpması kamerada

İSTANBUL (AA) - Esenler'de sürücüsünün aniden şerit değiştirdiği otomobilin seyir halindeki motosiklete çarpması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Esenler'de seyir halinde olan bir otomobil Tekstilkent sapağını kaçırmamak için aniden sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştı. Otomobil, seyir halinde olan motosiklete taralı alanda çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve bariyerlere kafasını çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin sapağa doğru aniden şerit değiştirdiği, motosiklete çarptığı ve motosiklet sürücüsünün yolda savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.