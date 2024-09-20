Esenler'de taciz iddiası: Arkadaşını öldüren şüpheli, gözaltına alındı

İstanbul'da Suriyeli asıllı İbrahim Alobeid evde tartıştığı arkadaşı tarafından 'taciz' iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Fatih Mahallesi Osmangazi Caddesinde 4 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde meydana geldi.

Suriyeli İbrahim Alobeid kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirtilen arkadaşı ile evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında ismi henüz bilinmeyen yabancı asıllı kişi, Alobeid’i bıçakladı. Gürültüyü duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

TACİZ İDDİASI

Olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Alobeid'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde İbrahim Alobeid’in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu bu yüzden bıçakladığını söylediği öğrenildi.