Esenler'de TOKİ konutlarında yapılan aidat zamlarına karşı eylem

İstanbul Esenler Belediyesi iştirak şirketlerinden Esenler Kentsel Dönüşüm Merkezi (ESKON A.Ş.) ve TOKİ tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde 4 etap olarak yapımına başlanan toplamda 150 blok ve 7 bin konutun yer aldığı TOKİ konutlarının ilk iki etabı tamamlandı.

Konutlarda oturanlar ise, yönetim tarafından aidatların iki katına varan artış yapılmasına karşın herhangi bir hizmet almadıklarını söyleyerek, eylem yaptı. Eyleme katılanlar, "Aidat zamları geri çekilsin", "Zam değil, hizmet istiyoruz", "Vatandaş burada yetkililer nerede?" sloganları atarak ESKON A.Ş. ofisinin önüne yürüdü.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR"

Sitede yaşayanlar adına açıklama yapan Ersoy Adıgüzel, "Nitelikli bir hizmet almadan site aidatlarını ödemek istemiyoruz. Site müdürlerinden her defasında azar işitmekten bıktık. Çözüm aramak için gittiğimiz her kurumdan eli boş dönmekten bıktık. Müteahhit firmaların eksik bıraktığı, hatalı yaptığı, kalitesiz malzeme ve kalitesiz işçiliği nedeniyle yaşadığımız sorunlar canımızdan bezdirdi. İş bilmez ve gözünü kar hırsı bürümüş müteahhitlerin eksik bıraktıklarını biz tamamlamak zorunda değiliz. Bizim aidatlarımızla bu eksiklikleri tamamlayamazsınız. Emekli maaşıyla geçinen, Esenler'i vatanı bilmiş, Ali amcanın, Fatma teyzenin ekmek parasını yiyenlerin, buna müsaade edenlerin yüce Allah katında hesap vereceklerini de unutmamalarını rica ediyoruz buradan. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Asla dilsiz şeytan olmayacağız. Şeytanlık yapanların da karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

İKİ KATI ZAM YAPILDI

Öte yandan Esenler TOKİ sitelerinde 2+1 dairenin aidatı 770 liradan bin 470 liraya, 3+1 dairenin aidatı ise 830 liradan bin 593 liraya çıkartıldı.