Esenler'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenler’de trafikte yol verme tartışması yaşadığı kişiyi darbeden sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Nene Hatun Mahallesi'nde iki araç sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin görüntünün, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, sürücülerden birinin diğerini tehdit ettiği ve darbettiği belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli Ö.T. (39) polis ekiplerince bugün yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.