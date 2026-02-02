Giriş / Abone Ol
Esenler'de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu

Esenler'de bulunan Tuna Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde çıkan yangında ekipler tarafından binanın içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Esenler'de iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından kimliği belirlenemeyen 2 kişiye ait ceset bulundu.

Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı.

Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ölen kişilerin henüz kimliği belirlenemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

