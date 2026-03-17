Esenler'den Adıyaman'a cami halısı

AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki camilerin halı ihtiyacını karşılamaya karar verdi.

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı, 17 Şubat 2026 tarihinde AKP’li Esenler Belediyesi’ne bir yazı gönderdi.

Kaymakamlık’ın yazısında, “Asrın felaketinde en çok hasar alan kamu yapılarımız arasında büyük oranda camilerimiz ve mescitlerimiz yer almaktadır. Deprem döneminde ve sonrasında yürüttüğümüz asrın iyileştirme operasyonu kapsamında güçlü devletimizin yatırımlarının yanı sıra bir yandan da hayırseverlerimizin katkılarıyla birçok cami inşaatımız tamamlanmaktadır. Tamamladığımız camilerimizle birlikte ekte sunduğumuz İlçe Müftülüğümüzden alınan taleplere göre bazı camilerimizin ibadete başlayabilmesi için halı ihtiyacı bulunmaktadır. Deprem döneminde Esenler Belediyemiz tarafından birçok yardımın yapılmasından dolayı öncelikle tüm belediye yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederek, Belediyenizce de uygun görülmesi halinde ilgi yazıda bahsi edilen bin 520 metrekare cami halısı ihtiyacının belediyenizce karşılanması hususunu takdirlerinize arz ederim" denildi.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Gölbaşı Kaymakamlığı’nın talebi Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumunda görüşüldü.

Oy birliğiyle Gölbaşı ilçesindeki camilerin bin 520 metrekare cami halısı ihtiyacının Esenler Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 900 BİN TL

Yine Mart ayı Belediye Meclis oturumunda, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nin yeni hizmet binasında kullanılmak üzere talep edilen malzemelerin 900 bin TL’ye olan kısmının Esenler Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi. Bu teklifte yine Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.