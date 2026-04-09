Esenler Erokspor – Amedspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyen kritik mücadelede Esenler Erokspor ile Amedspor karşı karşıya geliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşma öncesinde futbolseverler “Esenler Erokspor – Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları…

ESENLER EROKSPOR – AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında oynanacak mücadele, bugün saat 20.00’de başlayacak.

ESENLER EROKSPOR – AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu kritik karşılaşma, tabii Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKEMLER VE MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Mücadele, Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Gürcan Hasova görev yapacak.

Hakem Kadrosu

Orta Hakem: Gürcan Hasova

Yardımcı Hakemler: Emrah Ünal, Cem Özbay

4. Hakem: Doğukan Yıldırım

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Karşılaşma öncesinde her iki takım da zirve yarışında güçlü konumda bulunuyor.

Amedspor’un Performansı

Amed Sportif Faaliyetler, ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 70 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Erzurumspor’un yalnızca 2 puan gerisinde bulunan konuk ekip, bu maçı kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Esenler Erokspor’un Performansı

Esenler Erokspor ise 33 hafta sonunda 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 66 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, sahasında kazanarak hem puan farkını kapatmak hem de zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK BİLGİLER

Detay Bilgi Maç Esenler Erokspor – Amedspor Saat 20.00 Stadyum Esenler Erokspor Stadyumu Yayın tabii Spor, beIN Sports Max 1 Hakem Gürcan Hasova

MAÇIN ÖNEMİ VE BEKLENTİLER

Zirve yarışını doğrudan etkileyen bu karşılaşma, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Amedspor liderliği hedeflerken, Esenler Erokspor sahasında kazanarak ilk iki yarışına ortak olmayı amaçlıyor. Bu nedenle karşılaşmanın yüksek tempolu ve büyük mücadeleye sahne olması bekleniyor.

Esenler Erokspor – Amedspor maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Esenler Erokspor – Amedspor maçı hangi kanalda?

tabii Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak.

Amedspor kaç puanda?

70 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

Esenler Erokspor kaç puanda?

66 puanla 3. sırada bulunuyor.

Maçın hakemi kim?

Karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek.