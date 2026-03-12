Esenler Erokspor – Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Esenler Erokspor - Bandırmaspor maçı yayın bilgisi

Trendyol 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri de Esenler Erokspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “Esenler Erokspor – Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik mücadelede iki ekip de sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak.

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, hem zirve yarışını hem de play-off hattındaki dengeleri etkileyebilecek önemli bir maç olarak görülüyor. Ev sahibi ekip iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek isterken, Bandırmaspor ise zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. İşte Esenler Erokspor – Bandırmaspor maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…

ESENLER EROKSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’de oynanacak Esenler Erokspor – Bandırmaspor karşılaşması 12 Mart Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

ESENLER EROKSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

ESENLER EROKSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Esenler Erokspor – Bandırmaspor karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi televizyon üzerinden canlı izleyebilecek.

ESENLER EROKSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor. Esenler Erokspor zirve yarışında güçlü bir konumda bulunurken, Bandırmaspor ise play-off hattı için mücadele ediyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Esenler Erokspor 18 8 3 62 2 Bandırmaspor 13 6 10 45 7

ESENLER EROKSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI ÖNCESİ ANALİZ

Esenler Erokspor iç sahada seriyi sürdürmek istiyor

Ev sahibi Esenler Erokspor, bu sezon Trendyol 1. Lig’in en formda ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor. İç sahada yakaladığı galibiyet serisi sayesinde zirve yarışında önemli bir avantaj elde eden ekip, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak puanını artırmak istiyor.

Ligde 62 puanla ikinci sırada yer alan Esenler Erokspor için bu karşılaşma, liderlik yarışını sürdürme açısından büyük önem taşıyor.

Bandırmaspor deplasmanda sürpriz peşinde

Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde 45 puanla 7. sırada bulunuyor. Play-off hedefini sürdürmek isteyen ekip, zorlu İstanbul deplasmanından puan çıkarmanın planlarını yapıyor.

Teknik heyet özellikle savunma disiplinini koruyarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefliyor. Bu strateji, güçlü rakibe karşı en önemli kozlardan biri olacak.

İLK YARIDAKİ MAÇTA GOL ÇIKMAMIŞTI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma oldukça mücadeleci geçmiş ve 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bandırmaspor o maçta sahada 9 kişi kalmasına rağmen rakibine gol şansı tanımamayı başarmıştı.

Bu nedenle İstanbul’da oynanacak rövanş mücadelesi çok daha yüksek tempoda geçebilir.

ESENLER EROKSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Esenler Erokspor zirve yarışındaki yerini korumak istiyor.

Bandırmaspor play-off hattı için kritik puan arıyor.

İlk yarıdaki karşılaşma golsüz tamamlanmıştı.

1. Lig’in üst sıralarını etkileyebilecek bir mücadele.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT: ESENLER EROKSPOR STADYUMU

Karşılaşma İstanbul’da bulunan Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

