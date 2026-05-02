Esenler Erokspor - Pendikspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun kaderini belirleyecek kritik karşılaşmalardan biri futbolseverlerin gündeminde. Esenler Erokspor ile Pendikspor arasında oynanacak mücadele, hem zirve yarışını hem de Süper Lig hedefini doğrudan etkileyecek. Peki Esenler Erokspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

ESENLER EROKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor ile Pendikspor arasındaki kritik mücadele, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak. Karşılaşma, sezonun son haftasında olması nedeniyle büyük bir önem taşıyor.

ESENLER EROKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Esenler Erokspor - Pendikspor maçı, TRT Avaz ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz şekilde takip etmek mümkün olacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM VE HAKEM BİLGİLERİ

Stadyum

Karşılaşma, Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak.

Hakem Kadrosu

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

Yardımcı Hakemler: Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Lütfü Aydın

Dördüncü Hakem: Kaan Kara

TRENDYOL 1. LİG’DE KRİTİK MÜCADELE

Trendyol 1. Lig’de şampiyonun yanı sıra ikinci sıradaki takım da doğrudan Süper Lig’e yükseliyor. Bu nedenle Esenler Erokspor ile Pendikspor arasındaki mücadele, sadece bir lig maçı olmanın ötesine geçiyor.

73 puana sahip Esenler Erokspor, Süper Lig yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Ancak bu yarışta en büyük rakiplerinden biri Amed Sportif Faaliyetler olarak öne çıkıyor.

İKİLİ REKABET VE SEZON PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında Diyarbakır’da oynanan mücadelede Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti. İstanbul’daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçlara göre olası puan eşitliğinde Esenler Erokspor dezavantajlı konumda bulunuyor. Bu nedenle Pendikspor karşısında alınacak galibiyet, sadece 3 puan değil aynı zamanda Süper Lig umutlarını da güçlendirecek.

MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİLER

Son hafta olması nedeniyle her iki takım da sahaya maksimum motivasyonla çıkacak. Esenler Erokspor, kendi sahasında oynayacağı bu mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hedefliyor.

Pendikspor ise deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyor. Bu nedenle karşılaşmanın tempolu ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.

MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Esenler Erokspor - Pendikspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Avaz kanalını uydu üzerinden takip edebilir. Ayrıca karşılaşma, TRT’nin resmi internet platformları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

