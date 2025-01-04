Esenler’de 2 gün arayla yapılan narkotik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘narkotik madde ticareti’ suçunun önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen denetimlerde gözaltına alınan bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler’de ‘narkotik madde ticareti’ suçunun önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Aralık 2024 tarihinde denetim yapıldı. Menderes Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs takibe alındı. Takip sırasında şahsın bir başka şüpheli ile görüştüğü belirlendi.

Ekiplerce durdurulan iki şüpheliye kimlik tespiti yapıldı. Suçüstü yakalanan ve üst araması yapılan C.B. (38) ve E.G.’nin (25) üzerinden peçeteye emdirilmiş halde 0,26 gram narkotik madde, 3 bin 450 lira nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Aralık tarihinde Esenler Tuna Mahallesi’nde bit evde narkotik madde ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda G.A. (36) isimli kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli kadının adresinde yapılan aramalarda 487 adet kırmızı reçeteli hap, 12 bin 700 lira nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ekiplerin 21 Aralık tarihinde düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan E.G., ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.