Esenler’de bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Esenler'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu İbrahim A. (52) Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında ikamet ettiği dairede, ismi henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu arkadaşıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, İbrahim A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşını bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İbrahim A'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisteki işlemleri süren şüphelinin, ülkeye kaçak yollarla girdiği, bu nedenle henüz kimlik tespitinin yapılamadığı belirtildi.

Zanlının, maktulün kendisini taciz etmesi nedeniyle olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.