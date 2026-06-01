Esenler’de depoda çıkan yangın, bitişikteki 3 binaya sıçradı: İnceleme başlatıldı

İstanbul Esenler'de içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda çıkan ve bitişikteki 3 binanın dış cephesi ile bir çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak'ta içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda saat 00.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı binaların dış cephesi ve çatı da hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.