Esenler’de kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından bıçaklanarak katledildi

İstanbul Esenler'de boşanmak isteyen kadını bıçaklayarak öldüren erkek intihar girişiminde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin 12 Nisan saat 18.00 sıralarında Esenler ilçesi Fatih Mahallesi'ne intikal ettiğinde, Ş.Y. (27) isimli kişinin, S.Y. (34) adlı kadını bıçakladığının görüldüğü aktarıldı.

Emniyet görevlilerinin silah çekerek ihtarda bulunması üzerine saldırganın teslim olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahıs ve suç unsuru yakalanarak ele geçirilmiştir. Her iki şahsın da yaralı olarak hastaneye intikali sağlanmış ancak S.Y. isimli kadın şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Araştırmalarda Ş.Y. isimli şahsın eşi S.Y. isimli kadın şahısla aralarında uzun süredir anlaşmazlık olduğu, olay günü ikamet içerisinde başlayan tartışmanın sokak içerisinde kavgaya dönüştüğü ve olayın meydana geldiği anlaşılmıştır."

Açıklamada saldırganın hastanede tedavi altında olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.