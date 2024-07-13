Esenler’de otomobil önce minibüse, ardından yayaya çarptı

İstanbul Esenler’de cadde üzerinde seyir halindeki otomobil , önce karşı şeritteki minibüse, ardından kaldırıma çıkarak yayaya çarptı. Olayda yaya hafif yaralanırken kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İstanbul Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halindeki 34 DMN 080 plakalı aracın kadın sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce karşı taraftan gelen 34 AJF 44 plakalı minibüse, ardından ise kaldırıma çıkarak bir yayaya çarptı.

Kaza sonrası Y.T. isimli yaya hafif yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle cadde trafiğe bir süreliğine kapatılırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.