Esenler’de yangın: 3 çocuğunu kurtardı, 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Esenler’de 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. 3 çocuğunu dışarı çıkararak kurtaran annenin, yanına almadığını fark ettiği 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Esenler Tuna Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan yabancı uyruklu anne, 4 çocuğundan 3’ünü dışarı çıkararak kurtardı. Anne dışarı çıktıktan sonra ikiz çocuklarından 2 yaşında olan kızını yanına almadığını fark etti. Durumun yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, yangın çıkan evde çocuğu bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yanan evde 2 yaşındaki kız çocuğun cansız bedenini buldu.

Kızının hayatını kaybettiğini öğrenen acılı anne sinir krizi geçirirken, çocuğun cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.