Esenyurt Başkanı Ahmet Özer’e para aktardığı iddia edilen kişi ilk kez konuştu

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e para aktardığı iddia edilen Faik Kaplan ilk kez konuştu.

Kaplan, kızının Özer’e ait dairede kiracı olduğunu söyledi.

Cega Medya’da yer alana habere göre Mersin’de ikamet eden ve bir ortağı ile kırtasiye işleten Faik Kaplan, İstanbul’da 3 yıldır Üniversite okuyan kızı Zilan Kaplan’ın, Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait dairede kiracı kaldığını belirtti.

Kaplan, "Biz Ahmet hoca ile 3 yıl önce kira sözleşmesi yaparak evi kiraladık. Kızım 3 yıldır o dairede oturuyor ve her ay kirasını Ahmet hocanın hesabına yatırıyoruz. Kirayı ortak olduğun kırtasiyenin hesabından yapıyorum. Bizde kira sözleşmesi mevcuttur" dedi.

"MAĞDUR EDİLDİK"

Esenyurt Belediye Başkanı Özer’e böyle bir para çıkışı üzerinden kumpas kurulduğunu ve kendilerinin de mağdur edildiğini söyleyen Faik Kaplan, “Benim geçmişte hakkımda davalar ve soruşturmalar açıldı. Birçok davadan beraat ettim. Bizler de bu şekilde mağdur edildik, gerekli yasal haklarımı kullanacağım” diye konuştu.