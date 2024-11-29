Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı

Esenyurt Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın bu sabah evine operasyon düzenlendi.

Yalçın'ın evinde bulunamaması üzerine hakkında arama çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Esenyurt Belediye Başkanlığında başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK Silahlı Terör örgütünün Mali Alan Yapılanmasında faaliyet yürüttüğüne dair hakkında bilgiler bulunan ve terör örgütü üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı ile Diyarbakır’da faaliyet göstermekte iken terör örgütü iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla irtibatı tespit edilen, Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan’ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda “Kent Uzlaşısı” olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği tespit edilen, bu şekilde Belediyelerin imkanları kullanılarak (terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı gibi) terör örgütünün mali yapısına destek ve alan saha gücünün arttırılmasının hedeflenmesi işlevine haiz, Halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak tayin edilen ve görev yapan; Şüpheli Osman Yalçın’ın yakalanarak gözaltına alınması, ilimiz Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde bulunan adreslerinde 29/11/2024 saat:06.00 itibariyle arama yapılarak bulunacak suç unsurlarına el konulması amacıyla yapılan planlı çalışma kapsamında adı geçen şahış yakalanamamış olup FİRARİ konumdadır. Arama işlemleri sırasında şüphelinin kullandığı ve evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere el konulmuştur. Şüphelinin yakalanabilmesi için İstanbul Tem Şube Müdürlüğünce çalışmalara devam edilmektedir."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti.

Özel'e, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında verilen gözaltı kararı soruldu.

Özgür Özel, "Esenyurt'a operasyona devam etmek için yeni bir algı yaratmaya çalışıyorlarsa onu bilmem. Delilleri ortaya koyacaklar, hepimiz görebileceğiz. Kamuoyu tatmin olacak. Ahmet Özer'in yaşadığı süreçten tatmin olan var mı?" ifadelerini kullandı.

"KARAR HUKUKİ DEĞİL"

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Oktay Kılıç, karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

12punto’ya konuşan Kılıç, kararın hukuki değil, iktidar eliyle siyasi olarak verildiğini belirterek, “Onların gözaltı kararı için delile ihtiyacı yok. Biz tüm yol arkadaşlarımız için aynı şeyi söyleriz, biz işimizi doğru düzgün yaptık, hiçbir şekilde bu halkın menfaati dışında bir işe karışmadık. Vicdanen ve hukuken rahatız ama siyaseten onlar şu anda belirleyiciler” ifadelerini kullandı.

Şu anda kendisine ulaşamadıklarını ifade eden Kılıç, Yalçın’ın gözaltı kararı gerekçesine dair, “Osman Yalçın'a çıkarılan gözaltı kararı gerekçesinin Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçesinden farklı olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.