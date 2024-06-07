Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: “Çocuklarımız 60 kişilik sınıflarda okuyor”

Esenyurt’un CHP’li Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, katıldığı bir televizyon programında ilçedeki okullarda öğrencilerin 60 kişilik sınıflarda okuduğunu söyledi.

Haber Merkezi

İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’un CHP’li Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İlçenin yoğun nüfusuna rağmen birçok yatırımdan mahrum bırakıldığını söyleyen Özer, “Esenyurt ihmal edilmiş bir ilçe. Burası başka ilçelere bağımlı hale getirilmiş” dedi.

Esenyurt’un yoğun bir genç nüfusa sahip olduğunun altını çizen Başkan Özer, “81 ilden, 101 ülkeden göç almışız. 240 bin gencimiz 160 bin emeklimiz var ama maalesef şehirleşme ile ilgili sorunlarımız da var. Hızlı büyümenin getirmiş olduğu bir çarpık kentleşme, altyapı ve üstyapı sorunları söz konusu. Bu durumun geleceğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Bu aynı zamanda Esenyurt'ta sosyal bir takım problemleri de beraberinde getirmiş. Şehrimiz, ayrıca devletin de ihmal ettiği bir ilçe haline gelmiş. Sağlıkla, eğitimle ilgili gerekli yatırımlar yapılmamış. Çocuklarımız ihmal edilmiş. 60 kişilik sınıflarda okuyorlar. Bir akademisyen olarak baktığımda 60 kişilik sınıflarda yetkin insan yetiştirmek mümkün değil. Mesela bir şoförler cemiyetimiz yok, bir adliye sarayımız yok. Başka ilçelere bağımlı hale getirilmişiz. Ne devlet tam anlamıyla ilgilenmiş ne de yerel yönetimler bu göç dalgalarının getirmiş olduğu sorunların üstesinden gelmiş” diye konuştu.

“YEREL YÖNETİMLERDE REFORM YAPACAĞIZ”

Geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde Yerel Yönetimler Reform Komisyonu üyesi seçildiğini ifade eden Başkan Özer, “Önümüzdeki en temel meselelerden biri de yerel yönetimler reformudur. Çünkü biz iktidara yürüyoruz. İlk genel seçimde iktidara da geleceğiz. Bu değişimle beraber aynı zamanda iktidarı demokratikleştireceğiz ve yerel yönetimlerde reform yapacağız. Benim seçildiğim Yerel Yönetimler Reform Komisyonu aynı zamanda hem genel hem de yerel reformu içeriyor. Bu görevi de Sayın İmamoğlu'yla birlikte en iyi biçimde yerine getireceğiz” dedi.

“ESENYURTLULUK KİMLİĞİNİ OLUŞTURACAĞIZ”

İlçede barış ve kardeşliğin hakim olması için bir Esenyurtluluk kimliği oluşturacaklarını söyleyen Başkan Özer şunları ekledi:

“Yapılması gereken insanlarımıza bir aidiyet duygusu kazandırmak. Bir Esenyurtluluk kimliğini yaratacağız. Bunun da panzehri kültür, sanat ve spordur. Dolayısıyla buradaki mottomuz Esenyurt’u kültürün, sanatın ve sporun başkenti haline getirmek. Esenyurtlu bunu hak ediyor. Ayrıca ilçemizin medyadaki olumsuz imajını da olumluya çevireceğiz. Esenyurtluları gururla ‘Ben Esenyurtluyum’ diyeceği bir Esenyurt'a kavuşturacağız.”