Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye talebi

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında tahliye talebinde bulunuldu.

Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, mahkemeye sundukları dilekçede, müvekkili Ahmet Özer’e yöneltilen suçlamaların "dayanaksız ve faraziyeye" dayandığını belirterek, tutukluluğun hem ölçüsüz hale geldiğini hem de hukuki gerekçeden yoksun olduğunu ifade etti.

Ersöz tahliye dilekçesinde bilirkişi raporuna atıfta bulunarak, raporda Özer hakkında hiçbir suç isnadının yer almadığını vurguladı: "Dosyada iki farklı bilirkişi raporu bulunmakta. Kanuna uygun tek rapor olan bu belgede, müvekkilimiz Ahmet Özer’in ihale süreçlerine ilişkin herhangi bir işlemde imzası ya da onayı olmadığı, sürecin tamamen ilgili birim yöneticileri tarafından yürütüldüğü açıkça belirtilmiştir. Raporda müvekkilimizin ismi dahi geçmemektedir."

“'BELEDİYE BAŞKANININ HABERİ VARDIR' VARSAYIMIYLA SUÇLAMA”

Ersöz, iddianamede yer alan suçlamaların delil yerine varsayıma dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İddianamede, ‘belediye başkanının büyük ihalelerden haberi vardır’ şeklinde soyut bir varsayımla müvekkilimize suç isnadı yapılmıştır. Oysa ortada bu iddiayı destekleyecek herhangi bir belge, tanık beyanı ya da somut delil yoktur. Suçlama tamamen faraziyeye dayanmaktadır."

Ersöz, Ahmet Özer’in yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, isnat edilen “ihaleye fesat karıştırma” suçunun alt sınırının 3 yıl hapis cezası olduğunu, bu nedenle mevcut tutukluluk süresinin orantısız hale geldiğini dile getirdi.