Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Özer: “Esenyurt betona kurban edilmiş”

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçenin en büyük sosyal donatı alanına sahip, “Esenyurt Yaşam Vadisi” olarak tasarlanan Mimar Sinan Parkı’nı ziyaret etti. Parkın ilk etabını kısa süre içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla hizmete açacaklarını söyleyen Prof. Özer, “Betona boğulmuş olan Esenyurt için burası bir soluk borusu olacak” dedi.

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçenin en büyük park projesini yerinde inceledi.

364 bin metrekare alana sahip olan üç etaplı sosyal donatı alanını gezerek mühendislerden bilgi alan Başkan Özer, projenin ilk etabının kısa süre içerisinde biteceğini söyledi.

Projenin ismini “Esenyurt Yaşam Vadisi” olarak belirlediklerini söyleyen Özer, “Gelecek senenin ortasında da yaklaşık olarak 180 bin metrekare alanı; park, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, sosyal donatı alanları olarak halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Özer, ayrıca parka spor tesislerinin de içerisinde bulunduğu bir etap daha ekleneceğini söyledi.

İlçedeki yetersiz yeşil alan sorununu çözeceklerini belirten Prof. Özer şöyle konuştu:

“Esenyurt'ta bugüne kadar yapılacak en büyük parka, BOTAŞ'la yaptığımız sözleşme gereği Mimar Sinan adı verilmiş ama bu aynı zamanda bir “Yaşam Vadisi.” Dolayısıyla biz buraya “Esenyurt Yaşam Vadisi” diyoruz. Ben gerek adaylık sürecinde gerek sonrasında bir şeyin altını çiziyordum, o da şuydu: “Biz Esenyurt'u temiz, ulaşılabilir ve yeşil bir Esenyurt haline getireceğiz.” Yeşilin altını çiziyorum çünkü normal koşullarda kişi başına düşmesi gereken yeşil alan 10 metrekare. Esenyurt'ta bu rakam 1 metrekarenin altında. Bu içler acısı bir durum. Biz bu oranı yukarı çıkaracağız. İlk etapta büyük bir yeşil vadi projesiyle bunu başlatıyoruz ve bunları devam ettireceğiz.”

Yurttaşların hak ettiği projeleri bir bir hayata geçireceklerinin altını çizen Özer, “Esenyurt maalesef betona kurban edilmiş bir kent. Bunu derhal değiştirmemiz lazım. Koca Esenyurt’ta her tarafta beton ve devasa binalar var ama insanlarımızın çocuklarıyla gidip dolaşabilecekleri, nefes alabilecekleri sosyal donatı alanları yok. Halbuki sosyal alanlar insanlarımızın en doğal hakkı. İşte bu proje o eksikliği giderecek yerlerden biri. Parkımızın ilk etabını bayramdan sonraki ilk bir hafta içinde, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açacağız. Betona boğulmuş olan Esenyurt için burası bir soluk borusu olacak” şeklinde konuştu.

“BURADA HERKES GÜZEL VAKİT GEÇİREBİLECEK”

Kısa süre içerisinde ilk etabının hizmete açılacağı Esenyurt Yaşam Vadisi’nin özelliklerinden ve yapılacak çalışmalardan bahseden Özer şunları ekledi:

“Burası üç etaptan oluşuyor. İçerisinde çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, tuvaletleri var. Daha sonra buraya insanların gelip bir şeyler yiyip içebileceği, buranın aurasını bozmayacak restoranlar ve kafeler de yapacağız. Dolayısıyla gelen insanlar sabahları kahvaltılarını edebilecek, akşam yemeklerini yiyebilecek, yürüyüşlerini yapabilecek, bisiklet sürebilecek; çocuklar oyun parklarında mutlu şekilde oyun oynayabilecek. Herkes burada vaktini güzel bir şekilde geçirebilecek, kentin gürültü ve patırtısından kurtulabilecek.”