Esenyurt Belediye'sine atanan kayyum Can Aksoy kimdir? Can Aksoy hangi görevlerde bulundu?

Esenyurt Belediye'sine atanan kayyum Can Aksoy kimdir araştırması hız kazandı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurmasıyla birlikte Can Aksoy hangi görevlerde bulundu sorusu ve Can Aksoy kimdir soruları gündeme oturdu. Peki, Esenyurt Belediye'sine atanan kayyum Can Aksoy kimdir? Can Aksoy hangi görevlerde bulundu? İşte Can Aksoy'un hayatı ve kariyeri!

CAN AKSOY KİMDİR?

Can Aksoy 1983'te Kırşehirli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Ankara Keçiören'de tamamlayan Can Aksoy lisans eğitimini ise 2005'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır.

CAN AKSOY HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Can Aksoy mezun olduktan hemen bir yıl sonra 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli’nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı’da Refakat Stajını, Kırşehir İli’nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi’nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında İngiltere’ye, Leicester Üniversitesi’ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından mesleki ve yabancı dil eğitimi için gönderilmiştir.

2009 yılından itibaren sırasıyla; Sivas İli Ulaş İlçesi ve Kars İli Arpaçay İlçesi kaymakamlıkları, Yozgat ve Çanakkale vali yardımcılığı, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, İstanbul İli Beyoğlu İlçesi kaymakamlıkları ve İstanbul Vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Can Aksoy'un İçişleri Bakanlığı'nda yer alan görev listesi şu şekildedir: