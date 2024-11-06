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Esenyurt Belediyesi'nde kayyum Can Aksoy ilk toplantısını yaptı

Ahmet Özer'in yerine atanan Esenyurt Belesiyesi kayyumu Can Aksoy, ilk toplantısını yaptı.

Güncel
  • 06.11.2024 12:50
  • Giriş: 06.11.2024 12:50
  • Güncelleme: 06.11.2024 13:41
Kaynak: Haber Merkezi
Esenyurt Belediyesi'nde kayyum Can Aksoy ilk toplantısını yaptı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne Can Aksoy kayyum olarak atandı.

Kayyum Can Aksoy, göreve getirildikten sonra ilk toplantısını yaptı.

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy'un başkanlık ettiği, encümenimizin memur üyeleri ile yapılan ilk Belediye Encümen Toplantısı gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, engelli çocuk parkları yapılması, pazarlarda dileyen vatandaşın şüphelendiği kilo ölçümlerini yapabileceği tartı aletlerinin yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların ulaşabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması kararlaştırıldı.

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