Esenyurt Belediyesi'ne engel, halka abluka: CHP'den yurttaşlara çağrı

Son yerel seçimde yaklaşık 228 bin Esenyurtlu seçmenin oyunu alarak başkan seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması, ardından da Can Aksoy'un kayyum olarak atanmasına karşı tepkiler devam ediyor.

Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na çağrı yapıldı.

Protesto için CHP otobüsü 12.00 sıralarında Esenyurt Meydanı'na sokulmak istendi.

Ancak polis araçları önüne çekilerek meydana girişi engellenmeye çalışıldı. O anlarda yurttaşlar "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları atarak engellemeye karşı çıktı.

Bölgede, polis ablukası altında bekleyiş sürüyor.

Fotoğraf: Gazete Duvar

YER DEĞİŞİKLİĞİ

Bu arada poretostoya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde gerçekleşmesi planlanan toplanma ve açıklama, belediye çevresinin polis ablukasına alınması sebebiyle Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecektir" denildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16.00'daki buluşma için yurttaşa çağrı yaptı:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez"

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!”



Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum.



Millet iradesinin önüne kimse geçemez.🇹🇷 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 31, 2024

ÖZGÜR KARABAT, OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

CHP otobüsünün polis araçları önüne çekilerek engellenmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Gökçek ve diğer milletvekilleri ve partililer devreye girdi.

Zaman zaman arbede yaşanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bizzat direksiyona geçerek meydanın açılmasını istedi.

Bir süre sonra meydandaki engelleme kaldırıldı. CHP otobüsü "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı arasında meydana girdi.

ÖZGÜR ÖZEL, ESENYURT'A GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı açıklamada, "Değerli basın mensupları, biliyorsunuz dün Esenyurt’un iradesine, Esenyurt’ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt’tayız. MYK’mız Esenyurt İlçe Başkanlığında toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim" dedi. Özel şöyle devam etti:

"İRADEMİZİ GERİLETEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER"

"Saat 16.00’da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk, ‘Esenyurt’un en büyük meydanı neresi?’ diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 16.00’da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız."