Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanan Can Aksoy’dan ilk talimat!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk talimatı ortay açıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yerine kayyım olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un ilk icraatı, makam koltuğuna oturup fotoğraf çektirmek ardından da Ahmet Özer’in belediyede ve bilboardlarda bulunan fotoğraflarının kaldırılması talimatını vermek oldu" dedi.

Çiftci, "Kayyım zihniyeti ülkemizin doğusunda da batısında da aynı şekilde işliyor. Esenyurtluların iradesi fotoğraf karesinde değil oy pusulasında tecelli etti" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yerine kayyım olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un ilk icraatı, makam koltuğuna oturup fotoğraf çektirmek ardından da Ahmet Özer’in belediyede ve bilboardlarda bulunan fotoğraflarının kaldırılması… — Gül Çiftci (@gulciftci) October 31, 2024

BİR GECEDE İKİ TERFİ

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un önce İstanbul Vali Yardımcılığı'na atamasının yapıldığı ortaya çıktı.

4 Eylül 2023 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Aksoy, valilikten yapılan açıklamayla "31 Ekim'de önce vali yardımcılığına sonra da kayyum olarak başkanlığa" atandı.

Dün (30 Ekim Çarşamba) Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı iddia edilmiş, ancak daha sonra bu bilgi yalanlanmıştı.