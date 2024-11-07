Esenyurt Belediyesi önünde CHP'lilerle güvenlik görevlileri arasında arbede

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'terör örgütü üyesi' iddiasıyla tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından CHP'li seçilmiş meclis üyelerinin belediyeye girerek görevlerini yapması polisler tarafından engellendi.

Ahmet Özer, 31 Mart seçimlerinde seçmenlerin yüzde 49 oyunu alarak Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.

Özer, geçtiğimiz hafta çarşamba günü gece yarısı tutuklanıp, yerine kayyum atandı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNE POLİS ENGELİ

Gözaltı, tutuklama ve kayyum atama işlemlerine karşı tepkiler devam ederken CHP'li meclis üyelerinin belediye binasına girişi engelleniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka ve Sevgi Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti bu sabah Esenyurt Belediyesi önüne geldi.

Zeybek, Özçağdaş ve diğer CHP yöneticileri, seçilmiş 28 belediye meclis üyesinin görevlerini yapabilmeleri için içeriye girmeleri gerektiğini belirterek barikatı geçmek istedi. Ancak görevliler kendilerine verilen emrin geçişe izin verilmemesi yönünde olduğunu belirtti.

Bunun üzerine emrin yazılı mı sözlü mu olduğunu soran CHP heyeti, yazılı ise kendilerine emrin gösterilmesini istedi. Ancak görevliler ne emri gösterdi ne de geçişe izin verdi. Bu sırada arbede yaşanırken "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı.