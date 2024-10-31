Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı: Ahmet Özer’in yerine gelen Can Aksoy göreve başladı

"Açılım" tartışmalarıyla siyaseti kendi ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn etmeye çalışan iktidar, bu kez kayyumu CHP yönetimindeki bir belediyeye atadı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Esenyurt Belediyesi'ne ise bu sabah kayyum atandı.

Esenyurt Belediyesi, kayyum Can Aksoy'un fotoğrafıyla birlikte paylaşım yaparak, göreve başladığını duyurdu.

Ahmet Özer

"İSTANBUL VALİ YARDIMCISI CAN AKSOY GÖREVLENDİRİLDİ"

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Esenyurt Belediye Başkanlığı ile ilgili Basın Açıklamamız:



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;… pic.twitter.com/aK1VWcnjOb — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 31, 2024

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ÖNCE VALİ YARDIMCILIĞI'NA SONRA DA KAYYUM OLARAK ATANDI

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un önce İstanbul Vali Yardımcılığı'na atamasının yapıldığı ortaya çıktı.

4 Eylül 2023 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Aksoy, valilikten yapılan açıklamayla "31 Ekim'de önce vali yardımcılığına sonra da kayyum olarak başkanlığa" atandı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın web sitesinde Can Aksoy, hala kaymakam olarak görünüyor. / Ekran görüntüsü: Beyoğlu Kaymakamlığı

Dün (30 Ekim Çarşamba) Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı iddia edilmiş, ancak daha sonra bu bilgi yalanlanmıştı.

KAYYUM GÖREVE BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden, kayyum Can Aksoy'un fotoğrafıyla birlikte paylaşım yaparak, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır. pic.twitter.com/zkyzBTxBpA — ESENYURT BELEDİYESİ (@EsenyurtBLDYS) October 31, 2024

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dün sabahın erken saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtildi. Özer'in "10 yıldır takip edildiği" ifade edildi.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı.

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi..

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, daha sonra çıkarıldığı mahkemece, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.