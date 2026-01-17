Esenyurt Devlet Hastanesi'nde ''Cübbeli Ahmet sohbeti yayınlandı'' iddiası

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde hasta sıralarının yer aldığı ekranda “Cübbeli Ahmet” sohbetinin açıldığı iddiası, sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepki çeken görüntülerle ilgili hastane yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı.

Halk TV'de yer alan habere göre, hastanenin ek binasında hasta sırası ve isimlerinin yer aldığı sıramatik ekranında, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye ait bir sohbet içeriği görüntülendi.

Bir yurttaşın cep telefonuyla kaydettiği anların paylaşılmasının ardından, devlet hastanesinde böyle bir içeriğin ekrana yansımasına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?

Asıl adı Ahmet Mahmut Ünlü olan Cübbeli Ahmet, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa camiinde medrese eğitimine devam etti.

12 yaşında Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı.

İleri derecede şeker hastası olduğu gerekçesiyle askerlik yapmadı.

1999 Gölcük depremi hakkında yaptığı konuşmanın ardından "Halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek, birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı fakat sadece 13 ay hapis yattı.

12 Ekim 2011 tarihinde Karagümrük çetesi operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ünlü, tutuklulukta geçen süre ve tutuklamanın koruma tedbiri olması sebebiyle 7 Aralık 2012 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün iki eşi ve 8 çocuğu vardır.