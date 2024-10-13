Esenyurt E-5 karayolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Esenyurt Saadetdere E-5 Karayolu Avcılar yönünde aniden duran trafik nedeniyle 4 araç kazaya karıştı.
Kazada 1 kişi yaralanırken, karayolunda yoğun trafik oluştu.
Kaza, saat 16.30 sıralarında E-5 Karayolu Saadetdere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, 61 EA 381 plakalı otomobilin sürücüsü aniden duran trafiği fark edince yavaşlamak istedi.
O esnada arkasında seyreden bir araç önündeki otomobile çarpmamak için sağ şeride geçerken bir başka araca çarptı.
4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle tek şeride düşen karayolunda yoğun trafik oluştu.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.