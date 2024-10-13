Esenyurt E-5 karayolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı

Esenyurt Saadetdere E-5 Karayolu Avcılar yönünde aniden duran trafik nedeniyle 4 araç kazaya karıştı.

Kazada 1 kişi yaralanırken, karayolunda yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında E-5 Karayolu Saadetdere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, 61 EA 381 plakalı otomobilin sürücüsü aniden duran trafiği fark edince yavaşlamak istedi.

O esnada arkasında seyreden bir araç önündeki otomobile çarpmamak için sağ şeride geçerken bir başka araca çarptı.

4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen karayolunda yoğun trafik oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.