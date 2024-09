Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali’nin tanıtım lansmanı yapıldı

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali’nin tanıtım lansmanı yapıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen lansmana Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçe siyasi parti temsilcileri, Esenyurt Belediyesi CHP meclis üyeleri, muhtarlar ve il derneklerinin yönetimleri katıldı.

"ADLARIMIZ FARKLI AMA SOYADIMIZ ESENYURT"

Festivalin içeriğiyle ilgili katılımcıları bilgilendiren Özer, “İnsanları birbirine yaklaştıran sevinçler ve acılardır. Biz şimdi güzel bir amaç için bir araya geldik. Şu tabloya baktığımız zaman ülkemizin dört bir yanından olan insanları görüyorum. Hepimizin adı, memleketi farklı olabilir ama soyadımız Esenyurt. Bizim ortak yanımız Esenyurt. Bunu ortaya çıkarmalıyız” diye konuştu.

"ESENYURTLULUK KİMLİĞİ YARATMALIYIZ"

Herkesi kapsayacak bir Esenyurtluluk kimliği oluşturulması gerektiğini belirten Özer, sözlerine şöyle devam etti: “Biz burada bir sevgi ruhu, kentlilik ruhu yaratamazsak çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakamayız. Bu salondakiler belki 30 sene burada olmayacaklar ama öyle bir ortam hazırlayalım ki, çocuklarımız daha güzel dünyada yaşasınlar. İyi anılar biriktirelim ve bunu gelecek kuşaklara anlatalım. Şehrimize eserler bırakalım. Biz geçip giderken eserlerimiz hatırlansın. Önemli olan bu dar-ı dünyadan geçerken bir iz bırakmaktır. Birbirimizi seversek bunu yapabiliriz. Herkesin memleketi, partisi ayrı olabilir ama burayı kendine vatan edinmiş insanlarımız, 46 il derneğimiz var. Bunlara bir şemsiye olması lazım. Bunun için bir Esenyurtluluk kimliği yaratmalıyız. Bu festivali yapmamızdaki amacımız bu.”

"ESENYURT TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLÇESİ"

Esenyurt’u Türkiye’ye örnek bir ilçe yapmak için hedefler belirlediğini söyleyen Prof. Dr. Özer, şunları ifade etti:

"Hedeflerimiz doğrultusunda mottolar belirledik. Birinci mottomuz; Barış ve Kardeşlik Kenti Esenyurt. Burada her yöreden insan var bu bir zenginliktir. Yaşar Kemal diyor ya; ‘Dünya binbir çiçekli bahçedir.’... Ben Esenyurt’u Türkiye’nin en zengin ilçesi olarak görüyorum. Çünkü onlarca, yüzlerce kültür var. Biz bunları ortaya çıkarmak için festival yapıyoruz. İkinci mottomuz ise; Kültür ve Sanatın Başkenti Esenyurt. Dünyanın en büyük gücü ve zenginliği kültürdür. Bunun kıymetini bilmek lazım. Herhangi bir kültürün diğerine üstünlüğü yoktur. Kültürler birbirlerini beslerler. Sosyal devletin de insanların bu kültürleri kaynaştırması için böyle etkinlikler yapması gerekiyor. Daha başka festivallerimiz de var. Örneğin, Uluslararası Halk Dansları Festivali yaptık. 35 ülkeden 500 insanı ağırladık. Bir parça da olsa bizi yüreklerinde kendi memleketlerine götürdüler. Bu büyük bir iştir. Dünya ile hemhal olduk. Bir Gençlik Festivali yaptık. Gençlerimiz eğlendi. Bu festivallerimiz devam edecek. Edebiyat ve Sanat Festivalimiz, Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi Festivalimiz olacak."

"HERKES ARADIĞINI BU FESTİVALDE BULACAK"

Festivalin içeriği ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Festivalimiz 9 gün sürecek. Her bölgenin kendine has bir takım güzellikleri var. Yemekleri, gelenekleri bu festivalde olacak. Söyleşiler, paneller olacak, yöresel sanatlar, halaylar, dengbejler… Hepsi bu festivalde. Yani herkes aradığını bulacak. Ama herkes her kültürü dinlesin. Bu büyük bir zenginliktir, bunu oluşturalım. ‘Şimdi kardeşlik zamanı’ diyerek birbirimizi kucaklayalım. Bir köprü kuralım. Komşumuzla, diğer dillerle… Bu gönül köprüleri bizi giderek zenginleştirecek. Bu şehirde yaşadığımız için kendimizi şanslı hissedeceğiz. Herkesin gururla Esenyurtluyum diyebileceği yolu açmaya kararlıyım. Ancak bunu hep beraber yapabiliriz” dedi.