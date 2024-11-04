Esenyurt kayyumu, Belediye Meclisi’ne de kayyum atadı!

Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından bugün de Belediye Meclisi’ne kayyum atandı. Böylece Esenyurt Belediyesi’nde sandıktan çıkan bir isim kalmadı!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanmasının ve yerine kayyum atanmasının ardından halkın iradesine ikinci darbe de vuruldu. Esenyurt Belediyesi kayyumu Can Aksoy, seçilmişlerden oluşan Belediye Meclisi’nin görev ve yetkilerini encümenin memur üyelerine devretti.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çifti, söz konusu kararı X hesabından paylaştı.

Çiftçi, kararla ilgili şunları yazdı:

“Esenyurt’a kayyım atayan zihniyet şimdi de gözünü belediye meclisine dikti.

Kayyım Can Aksoy imzasıyla gönderilen yazıda meclis üyelerinin görevleri de hukuksuzca memurlara devredildi. Belediye başkanlığının ardından belediye meclisine de fiilen kayyım atandı ve Esenyurt’ta 31 Mart günü sandığa giren dört zarftan ikincisi de yok sayıldı.

Bu hukuksuzluğa karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Kayyım zihniyeti er ya da geç kaybedecek, halk iradesi kazanacak.”

Çiftçi’nin paylaştığı Can Aksoy imzalı belgede, şu ifadeler yer aldı:

“5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin Ek fıkrasında; ".... Meclisin, Encümenin ve Komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen üyeler tarafından yürütülür" denilmektedir. Bu itibarla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 31. maddesinde belirtildiği şekilde Belediye Meclisimizin, komisyonların ve encümenin görev ve yetkileri ikinci bir talimata kadar encümenin memur üyeleri tarafından yürütülecektir.”

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından bugün de CHP grubunun odası kapatılmıştı. İçeri alınmayan meclis üyeleri toplantıyı sokağa taşımıştı.