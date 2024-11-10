Esenyurt kayyumu Can Aksoy 10 Kasım töreninde yuhalandı
Esenyurt Belediyesi kayyumu Can Aksoy, Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü için anma töreninde yuhalandı. Yuhalanan Aksoy'a bir yurttaş "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diye seslendi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı nedeniyle Esenyurt'ta gerçekleştirilen anma töreninde Ahmet Özer'in görevden alınarak tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy'a yurttaşlar tepki gösterdi.
Aksoy'un isminin anons edilmesinin ardından anmaya gelenler yuhalamaya başladı. Alandan bir kişi de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diye bağırdı. Bir yurttaş da Aksoy'a "Hangi yüzle geldin" diye tepki gösterdi.
Can Aksoy ise tepkilere yanıt vermeden törende yerini aldı ve saygı duruşunun ardından çelenk koyma işlemini tamamladı.
Kayyum Aksoy'a tepkilerin ardından güvenlik güçleri yurttaşları uyardı.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.
Özer'in tutuklanmasının ardından 31 Ekim'de Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyum Can Aksoy'un fotoğrafıyla birlikte paylaşım yaparak, göreve başladığını duyurdu.