Esenyurt kayyumu Can Aksoy 10 Kasım töreninde yuhalandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı nedeniyle Esenyurt'ta gerçekleştirilen anma töreninde Ahmet Özer'in görevden alınarak tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy'a yurttaşlar tepki gösterdi.

Aksoy'un isminin anons edilmesinin ardından anmaya gelenler yuhalamaya başladı. Alandan bir kişi de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diye bağırdı. Bir yurttaş da Aksoy'a "Hangi yüzle geldin" diye tepki gösterdi.

Can Aksoy ise tepkilere yanıt vermeden törende yerini aldı ve saygı duruşunun ardından çelenk koyma işlemini tamamladı.

Kayyum Aksoy'a tepkilerin ardından güvenlik güçleri yurttaşları uyardı.