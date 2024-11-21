Esenyurt kayyumu, gazeteciyi Temizlik İşleri'ne atadı

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum, bazı çalışanların görev yerlerini değiştirdi.

Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanmasının ve yerine kayyum atanmasının ardından belediyede kamu ve özel teşebbüse ait hizmetlerde yönetici olarak görev yürüten Ali Gökmen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gökmen, kayyum yönetiminin kıyım yapmaya başladığını ifade ederek Basın Müdürlüğü'nde çalışan bir gazetecinin Temizlik İşleri’ne, Planlama Müdürlüğü çalışanının Fen İşleri’ne, Sağlık Müdürlüğü çalışanının ise sandalye ve masa taşımaya gönderildiğini ifade etti.

Gökmen, "Kayyımla müzakereye değil, mücadeleye devam" vurgusu yaptı.

#Esenyurt’ta kayyım yönetimi kıyım yapmaya başladı.

Basın Müdürlüğü’ndeki gazeteciyi Temizlik İşleri’ne, Planlama Müdürlüğü çalışanını Fen İşleri’ne, Sağlık Müdürlüğü çalışanını sandalye - masa taşımaya gönderiyorlar.

Kayyım diye geldiler, kıyım oldular. — Ali Gökmen (@AliGokmenCHP) November 21, 2024

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla çarşamba gece yarısı tutuklandı. Özer’in tutuklanmasının ardından yerine, bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığından İstanbul Vali Yardımcılığına getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

Kayyum uygulamasına CHP ve DEM Parti başta olmak üzere muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarından büyük tepki geldi.

Kayyum atanması sonrası belediyeden ilk üst düzey istifa geldi. Esenyurt Belediyesi'nde kamu ve özel teşebbüse ait hizmetlerde yönetici olarak görev alan Ali Gökmen, sosyal medya hesabından "Kayyumla müzakere olmaz. Kayyumla mücadele olur" diyerek 2 Kasım'da istifa etti.