Esenyurt kayyumundan algı çalışması: Sade makam odasını “lüks oda” diye duyurdular

Yüzde 50’ye yakın oyla seçilen Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Can Aksoy'un bir algı çalışmasına imza attığı anlaşıldı.

Kayyum yönetimindeki belediyeye, “Başkanlık makamı artık öğrencilerin hizmetinde!” başlıklı bir basın bülteni yayımladı.

Basın bülteninde, “Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye tesislerinde bulunan başkanlık makamlarını halkın hizmetine açmaya devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret eden Başkan Vekili Aksoy, açılışından bu yana sadece birkaç kez kullanılan başkanlık makamını da gezdi.

Aksoy, ‘lüks başkanlık katının’ dezavantajlı çocukların eğitim alacağı dersliğe dönüştürülmesi talimatını verdi” denildi.

Esenyurt kayyumundan algı çalışması: Sade makam odasını “lüks oda” diye duyurdular — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 20, 2025

Belediye tarafından servis edilen görüntülerde ise “lüks” olarak ifade edilen makam odasının sade bir oda olduğu görüldü.