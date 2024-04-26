Esenyurt'ta 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Esenyurt'ta iki arkadaş, iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan iki arkadaş ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför dükkanı sahibi Coşkun A., kepenkleri kapattıktan sonra arkadaşı Bünyamin K. ile iş yerinin önünde oturdu.

İki arkadaş sohbet ettiği sırada, beyaz bir otomobil ile gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Coşkun A. ve arkadaşı Bünyamin K. silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Coşkun A. ve Bünyamin K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.