Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada mahsur kalanların tahliye çalışması devam ediyor.

Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ilk etapla merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, binada mahsur kalanların tahliyesi merdivenli sepetle yapılıyor. Dumandan etkilenen kişiler sepetle indiriliyor, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından da hastaneye sevk ediliyor.

Şu ana kadar 10'u aşkın kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alt katlarda oturanların da kendi imkanlarıyla binadan çıktığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.