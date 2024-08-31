Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı

Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı. İfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Binada mahsur kalanlar olduğu bildirildi.

Güncel
  • 31.08.2024 12:05
  • Giriş: 31.08.2024 12:05
  • Güncelleme: 31.08.2024 12:11
Kaynak: AA
Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı
Fotoğraf: AA

Esenyurt'a bağlı Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, binada mahsur kalanları tahliye çalışması sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Esenyurt’ta bir turist kaldığı otelde ölü bulundu
BirGün'e Abone Ol