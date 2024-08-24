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Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın

İstanbul Esenyurt'ta 38 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 24.08.2024 22:47
  • Giriş: 24.08.2024 22:47
  • Güncelleme: 24.08.2024 22:49
Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın
Fotoğraf: DHA

Esenyurt'ta 38 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri sevk edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 38 katlı binanın 12'nci katındaki dairede yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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