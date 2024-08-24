Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın
İstanbul Esenyurt'ta 38 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 38 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekipleri sevk edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 38 katlı binanın 12'nci katındaki dairede yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.