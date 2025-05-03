Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Esenyurt'ta 5 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta Kıraç'ta bulunan 5 katlı tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 03.05.2025 08:00
  • Giriş: 03.05.2025 08:00
  • Güncelleme: 03.05.2025 11:05
Kaynak: AA
Esenyurt'ta 5 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor

BirGün'e Abone Ol