Esenyurt'ta 5 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta Kıraç'ta bulunan 5 katlı tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor