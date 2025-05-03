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Esenyurt'ta 5 katlı tekstil fabrikasında yangın

Esenyurt'ta Kıraç'ta bulunan 5 katlı tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 03.05.2025 08:00
  • Giriş: 03.05.2025 08:00
  • Güncelleme: 03.05.2025 09:03
Kaynak: AA
Esenyurt'ta 5 katlı tekstil fabrikasında yangın
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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