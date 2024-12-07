Esenyurt'ta 73 kilo 769 gram kokain ile 815 kilogram sentetik ecza hap ele geçirildi

Esenyurt'ta 815 kilogram sentetik hap ile 73 kilo 769 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçedeki bir adres ile bir tıra yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.I, H.F.K, M.Y, H.Y. ve J.N. gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreste ve tırda yapılan aramada, 73 kilo 769 gram kokain ile 815 kilogram sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.