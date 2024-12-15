Esenyurt'ta 79 yaşındaki adam, uyardığı çocuk tarafından dövülerek öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta ta 79 yaşındaki Mustafa Ergene çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardığı 16 yaşındaki Egemen T.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

3 gün yoğun bakımda tedavi gören Ergene, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Egemen T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 Aralık Cumartesi günü oğluyla birlikte yürüyüş yapan Mustafa Ergene, o sırada çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Egemen T.'yi uyardı. Burada yaşanan tartışmanın ardından taraflar bölgeden ayrıldı. Bir gün sonra Mustafa Ergene'nin tek başına yürüyüş yaptığını gören Egemen T., yaşlı adama saldırdı.

Yumrukla darbedilen Mustafa Ergene, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün kalan Mustafa Ergene, doktorların tüm müdahalelerine rağmen öldü.