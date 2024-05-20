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Esenyurt'ta aracın çarptığı motosikletli öldü

Ajans Haberleri
  • 20.05.2024 11:25
  • Giriş: 20.05.2024 11:25
  • Güncelleme: 20.05.2024 11:25
Kaynak: AA
Esenyurt'ta aracın çarptığı motosikletli öldü

Esenyurt'ta aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Koza Mahallesi 1642'nci Sokak'ta ilerleyen plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, aynı yönde seyreden Bayram Örs'ün (44) kullandığı 34 HAY 136 plakalı motosiklete çarptı. Sürücü aracıyla kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Örs'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin sürücüyü yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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