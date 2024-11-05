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Esenyurt'ta bir ahırda yangın: Çok sayıda hayvan hayatını kaybetti

İstanbul'da bir ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Güncel
  • 05.11.2024 06:47
  • Giriş: 05.11.2024 06:47
  • Güncelleme: 05.11.2024 06:49
Kaynak: AA
Esenyurt'ta bir ahırda yangın: Çok sayıda hayvan hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir ahırda çıkan yangında çok sayıda büyükbaş hayatını kaybetti.

​​​​​​Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi 1597'nci Sokak'ta büyükbaş hayvanların bulunduğu ahşap ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda hayvanın hayatını kaybettiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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