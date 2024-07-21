Esenyurt'ta bir araca ve aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Esenyurt'ta bir araca ve aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Yasin A. idaresindeki motosiklet, İstiklal Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile, ardından kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenirken, yere düşen sürücü ile arkasındaki diğer kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan sürücü Yasin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.