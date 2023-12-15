Esenyurt'ta bir aracın iş yerine girmesi sonucu iki kişi yaralandı

Esenyurt'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç iş yerine girdi, iki kişi yaralandı.

Ajans Haberleri 15.12.2023 23:45 Giriş: 15.12.2023 23:45

Güncelleme: 16.12.2023 00:38 Kaynak: AA

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Bağlarçeşme Mahallesi 1187 Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LG 6633 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir binanın alt katındaki tütüncü dükkanına girdi. Kazada iş yeri sahibi R.Ö. ile içerideki O.P. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.