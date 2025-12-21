Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın saat 12.00 sıralarında Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 4 katlı işhanının girişindeki kebapçının bacasında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binanın dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Baca ve dış cephede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dış cephede hasar meydana geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı