Esenyurt'ta bir erkek, ayrıldığı kadının evini kundakladı

Esenyurt'ta ayrıldığı kadının evinde yangın çıkardığı belirlenen erkek tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 25 Ağustos'ta Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki dairede gece saatlerinde çıkan ve dumandan etkilenen 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı yangınla ilgili çalışma yaptı.

Yangın çıkan dairede oturan M.B'nin olay sırasında il dışında olduğunu belirleyen ekipler, M.B. ile yaptıkları telefon görüşmesindeki "yangını eski erkek arkadaşı M.Ö'nün çıkarmış olabileceği, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine ilişkin video kayıtları ve hesabına para atan bu kişinin, dekontun açıklama kısmına tehditlerle beraber her şeyi yaktım şeklinde yazdığı yönündeki" beyanları üzerine M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin yangının kundaklama nedeniyle çıktığı yönünde tespit yaptığı belirtildi.